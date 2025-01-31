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لبنان

عبد العاطي التقى بري: لا ذريعة لأي تواجد إسرائيلي في لبنان

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:39
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قال وزير خارجية مصير بدر عبد العاطي إن "مصر تولي أهمية جداً للبنان"، مشيراً إلى أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتابع شؤون لبنان بشكل مستمر ودائم.
 
وفي تصريح له عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الجمعة، قال عبد العاطي: "أتشرف بزيارة لبنان الحبيب ونؤكد على عمق العلاقة بين القاهرة وبيروت".
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وتابع: "اللقاء كان ودياً مع بري وأكدنا ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان وسط الواقع الإقليمي المُضطرب".
 
وأردف: "تحدثت مع بري عن حكمته في إدارة مجلس النواب وأبلغته موقف مصر الثابت الذي يدين أي انتهاك لسيادة لبنان كما أكدنا على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
 
وأضاف: "كذلك، أكّدنا على أهمية وضرورة عودة سكان جنوب لبنان والبقاع إلى قراهم ومدنهم، ومصر تتولى إجراء اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين والإسرائيليين للتأكيد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وبنود اتفاق وقف إطلاق النار".
 
ورأى عبد العاطي أنه "لا ذريعة لأي انتهاك ولأي تواجد إسرائيلي في لبنان"، مؤكداً على دور الجيش اللبناني "المهم جداً".
 
وختم: "متفائلون خيراً بشأن لبنان في ظل وجود قيادة حكيمة تتمثل بالرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام".





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