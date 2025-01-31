16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"صرخة المودعين": استحداث وزارة خاصة بشؤون المودعين سيؤدي الى تمييع قضيتنا وتفتيتها
Lebanon 24
31-01-2025
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت جمعية "صرخة المودعين"، في بيان، رفضها القاطع "لاي طرح يهدف الى إستحداث وزارة خاصة بشؤون المودعين"، معتبرة انه "سيؤدي الى تمييع قضية المودعين وتفتيت جهودهم في استعادة كامل حقوقهم من المصارف"، مشددة على أن "المودعين لا يحتاجون الى استحداث وزارة قد تكون وسيلة لتشتيت الجهود في هذه القضية المحقة، وقد تؤدي الى تأخير الحلول الجذرية وتمييعها والإبتعاد عن الهدف الرئيسي وهو إعادة الودائع لأصحابها".
Advertisement
كما اكدت أن "قضية المودعين واضحة وضوح الشمس، فلدى المودعين حقوق يجب استعادتها كاملة من المصارف من دون أي نقصان، وهذه مسؤولية القضاء والمصارف ومصرف لبنان والدولة"، وقالت: "لن يقبل المودعون تحويل قضيتهم إلى ملف يتم التلاعب به سياسيا من قبل البعض وعلى طاولة مجلس الوزراء وفي زواريب السياسة الضيقة ومن قبل أصحاب المصالح وهم كثر".
وختمت مشددة على "ضرورة إيجاد حل شفاف وعادل لضمان استعادة أموال المودعين كاملة بأسرع وقت ممكن بعد انتظار دام ست سنوات، بعيدا عن أي تسويات أو مبادرات مشبوهة تحاول فرض أمر واقع يخدم مصالح المصارف أو أي أطراف نافذة على حساب حقوقنا وجنى أعمارنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر من مصرف لبنان.. لا دفعات إضافية لهؤلاء!
Lebanon 24
خبر من مصرف لبنان.. لا دفعات إضافية لهؤلاء!
14:51 | 2025-01-30
30/01/2025 02:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "انقلاب" في الطقس.. بعد أسابيع من الجفاف استعدوا للكتل الهوائية الباردة والصقيع والثلوج
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "انقلاب" في الطقس.. بعد أسابيع من الجفاف استعدوا للكتل الهوائية الباردة والصقيع والثلوج
01:18 | 2025-01-31
31/01/2025 01:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
Lebanon 24
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
02:19 | 2025-01-31
31/01/2025 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. السماء "تُمطر" عناكب!
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. السماء "تُمطر" عناكب!
05:26 | 2025-01-31
31/01/2025 05:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحلة فنيّة طويلة... الموت يُغيِّب أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
بعد رحلة فنيّة طويلة... الموت يُغيِّب أحد أبرز الفنانين (صورة)
05:05 | 2025-01-31
31/01/2025 05:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:58 | 2025-01-31
باسيل التقى عبد العاطي: للمضي قدماً بإعادة بناء الدولة
11:39 | 2025-01-31
في الجنوب.. "اليونيفيل" تزرع "بذور الخير" من أجل السلام
11:33 | 2025-01-31
بالصور: عمليات دهم للجيش وتوقيف 3 أشخاص في مناطق مختلفة
11:33 | 2025-01-31
"صاروخ اعتراضي" ينفجر قرب لبنان.. هذا ما حصل!
11:03 | 2025-01-31
عبد العاطي زار الراعي: متفائلون بالأيام المقبلة في لبنان
10:56 | 2025-01-31
إشكال وإطلاق نار بسبب أفضلية مرور
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
31/01/2025 19:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
31/01/2025 19:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
31/01/2025 19:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24