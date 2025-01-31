Advertisement

لبنان

بو حبيب عرض لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية مع نظيره المصري

Lebanon 24
31-01-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1314013-638739359274476753.png
Doc-P-1314013-638739359274476753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين  عبدالله بو حبيب وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي والوفد المرافق له، على غداء عمل، وجرى عرضٌ لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

Advertisement
وأكد الوزير عبد العاطي أن" زيارته بيروت تأتي لتأكيد دعم مصر الكامل للبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان حالياً.

وشدد على "أهمية الالتزام بترتيبات وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها".
كما اشار الوزير عبد العاطي الى" حرص مصر على إعادة تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيزه في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب الوزير بو حبيب لنظيره المصري عن" تقدير لبنان لمواقف مصر الداعمة له وللشعب اللبناني، ووقوفها الدائم الى جانبه في كل الأزمات التي يمرّ بها، وآخرها الحرب الاسرائيلية عليه، ولموقف الوزير عبد العاطي خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بتوسعة مروحة المساعدات الأوروبية للبنان".

كما أعرب الوزير بو حبيب عن "شكر لبنان للدعم الانساني الكبير الذي قدمته مصر له خلال الأشهر الأخيرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2025-01-31
11:39 | 2025-01-31
11:33 | 2025-01-31
11:33 | 2025-01-31
11:03 | 2025-01-31
10:56 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24