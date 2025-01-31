بو حبيب عرض لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية مع نظيره المصري

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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي والوفد المرافق له، على غداء عمل، وجرى عرضٌ لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.وأكد الوزير عبد العاطي أن" زيارته بيروت تأتي لتأكيد دعم مصر الكامل للبنان بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان حالياً.وشدد على "أهمية الالتزام بترتيبات وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها".كما اشار الوزير عبد العاطي الى" حرص مصر على إعادة تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيزه في مختلف المجالات.من جهته، أعرب الوزير بو حبيب لنظيره المصري عن" تقدير لبنان لمواقف مصر الداعمة له وللشعب اللبناني، ووقوفها الدائم الى جانبه في كل الأزمات التي يمرّ بها، وآخرها الحرب الاسرائيلية عليه، ولموقف الوزير عبد العاطي خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بتوسعة مروحة المساعدات الأوروبية للبنان".كما أعرب الوزير بو حبيب عن "شكر لبنان للدعم الانساني الكبير الذي قدمته مصر له خلال الأشهر الأخيرة".