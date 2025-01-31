Advertisement

لبنان

جعجع: تكتل الجمهورية القوية يرغب بالمشاركة في الحكومة

Lebanon 24
31-01-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1314027-638739389302203382.jpg
Doc-P-1314027-638739389302203382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، لأن الشعب اللبناني يستحق حكومةً تكون على قدر توقعاته. نريد حكومةً فاعلةً و”شغّالة”، لا أن تكون مجرد ملخّص عن مجلس النواب".
Advertisement
 
 
وأضاف جعجع بعد لقائه وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي في معراب أنّ "العمل السياسي يقوم على الأحزاب، ولا يجوز معاملة حزبٍ أساء للبنان كما تُعامَل القوات اللبنانية. هناك أحزاب جيّدة وأحزاب "مش منيحة"، ولا يجب معاملة الجميع بالطريقة نفسها. فلا حياة سياسية طبيعية من دون الأحزاب".
 
 
ورأى أنّه "من مصلحة الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أن يكون لهما أكبر حضور قواتي في مجلس الوزراء، لأن القوات اللبنانية هي الحزب الأكثر انسجامًا مع ما طرحه الرئيس عون في خطاب القسم، ومع ما أكده الرئيس سلام في كلمته بعد تكليفه تشكيل الحكومة. هذا بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها القوات في الوزارات التي تولّتها سابقًا".
 
 
وأكّد جعجع أنّ "تكتل الجمهورية القوية يرغب بالمشاركة في الحكومة، والرئيس المكلّف يتمتع بمواصفات جديدة نأمل أن تقودنا إلى تشكيل حكومة جديدة تلبّي تطلعات اللبنانيين".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2025-01-31
11:39 | 2025-01-31
11:33 | 2025-01-31
11:33 | 2025-01-31
11:03 | 2025-01-31
10:56 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24