جعجع: تكتل الجمهورية القوية يرغب بالمشاركة في الحكومة

قال رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع "نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، لأن الشعب اللبناني يستحق حكومةً تكون على قدر توقعاته. نريد حكومةً فاعلةً و”شغّالة”، لا أن تكون مجرد ملخّص عن مجلس النواب".

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وأضاف جعجع بعد لقائه وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي في معراب أنّ "العمل السياسي يقوم على الأحزاب، ولا يجوز معاملة حزبٍ أساء للبنان كما تُعامَل القوات اللبنانية. هناك أحزاب جيّدة وأحزاب "مش منيحة"، ولا يجب معاملة الجميع بالطريقة نفسها. فلا حياة سياسية طبيعية من دون الأحزاب".

ورأى أنّه "من مصلحة الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أن يكون لهما أكبر حضور قواتي في مجلس الوزراء، لأن القوات اللبنانية هي الحزب الأكثر انسجامًا مع ما طرحه الرئيس عون في خطاب القسم، ومع ما أكده الرئيس سلام في كلمته بعد تكليفه تشكيل الحكومة. هذا بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها القوات في الوزارات التي تولّتها سابقًا".

وأكّد جعجع أنّ "تكتل الجمهورية القوية يرغب بالمشاركة في الحكومة، والرئيس المكلّف يتمتع بمواصفات جديدة نأمل أن تقودنا إلى تشكيل حكومة جديدة تلبّي تطلعات اللبنانيين".