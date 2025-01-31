Advertisement

لبنان

لقاء تفاعليّ بشأن "المواطنة الفاعلة" في قطاع المرأة- تيار العزم

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1314046-638739429228035705.png
Doc-P-1314046-638739429228035705.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استضاف قطاع المرأة في "تيار العزم" الخبير في مجال حلّ النزاعات نور  لبابيدي في لقاء تفاعلي تحت عنوان "المواطنة الفاعلة" وذلك في مقر القطاع في طرابلس.

وتناول الخبير لبابيدي في كلمة له، مفهوم المواطنة الفاعلة ودور المواطن، ولفت إلى "الدور النشط الذي يجب أن يلعبه الأفراد في مجتمعاتهم من خلال المشاركة الفعّالة في الأمور السياسيّة، الاجتماعيّة، والاقتصاديّة".
Advertisement

وشدّد على أن  "المواطنة الفاعلة هي أساس للحفاظ على التماسك الاجتماعيّ وتعزيز الديموقراطيّة، وتتمثل في الوعي بالحقوق والواجبات، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام".

وعرض عدة أفكار منها الصور النمطية والافتراضات والاحكام المسبقة وكيفيّة التعامل معهم. وركز على تعزيز مهارة الإصغاء الفعال والتفكير النقديّ والتفكير الإيجابيّ وروح المبادرة لدى الفرد.

ورأى أنّ  "رؤية المواطنة الفاعلة ترتكز على شعور الناس بالتمكين للانخراط بسلام وفعاليّة مع الآخرين في التنميّة المستدامة لمجتمعاتهم".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:58 | 2025-01-31
11:39 | 2025-01-31
11:33 | 2025-01-31
11:33 | 2025-01-31
11:03 | 2025-01-31
10:56 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24