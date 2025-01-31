لقاء تفاعليّ بشأن "المواطنة الفاعلة" في قطاع المرأة- تيار العزم

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استضاف قطاع المرأة في "تيار العزم" الخبير في مجال حلّ النزاعات نور لبابيدي في لقاء تفاعلي تحت عنوان "المواطنة الفاعلة" وذلك في مقر القطاع في طرابلس.وتناول الخبير لبابيدي في كلمة له، مفهوم المواطنة الفاعلة ودور المواطن، ولفت إلى "الدور النشط الذي يجب أن يلعبه الأفراد في مجتمعاتهم من خلال المشاركة الفعّالة في الأمور السياسيّة، الاجتماعيّة، والاقتصاديّة".وشدّد على أن "المواطنة الفاعلة هي أساس للحفاظ على التماسك الاجتماعيّ وتعزيز الديموقراطيّة، وتتمثل في الوعي بالحقوق والواجبات، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام".وعرض عدة أفكار منها الصور النمطية والافتراضات والاحكام المسبقة وكيفيّة التعامل معهم. وركز على تعزيز مهارة الإصغاء الفعال والتفكير النقديّ والتفكير الإيجابيّ وروح المبادرة لدى الفرد.ورأى أنّ "رؤية المواطنة الفاعلة ترتكز على شعور الناس بالتمكين للانخراط بسلام وفعاليّة مع الآخرين في التنميّة المستدامة لمجتمعاتهم".