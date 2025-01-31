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لبنان

ابتداءً من يوم غد.. الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها من والى بيروت

Lebanon 24
31-01-2025 | 09:00
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رحبت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية  باستئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية  "AIR FRANCE" إلى بيروت ابتداءً من يوم السبت الواقع في 1 شباط 2025.

وقالت في بيان:"نود تذكير ركابنا الكرام بأن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية لديها اتفاقية مشاركة بالرموز على رحلات الخطوط الجوية الفرنسية من وإلى بيروت مما يمكنهم شراء بطاقات سفر صادرة عن طيران الشرق الاوسط على رحلات الخطوط الجوية الفرنسية تحت أرقام الرحلات ME205/ME206".
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