بالصور: عمليات دهم للجيش وتوقيف 3 أشخاص في مناطق مختلفة

بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت مخزنًا للأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة وآلة لتصنيع حشيشة الكيف وكمية من… pic.twitter.com/sVbclRkFo5
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 31, 2025
بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت مخزنًا للأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة وآلة لتصنيع حشيشة الكيف وكمية من… pic.twitter.com/sVbclRkFo5