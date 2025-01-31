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لبنان

بالصور: عمليات دهم للجيش وتوقيف 3 أشخاص في مناطق مختلفة

Lebanon 24
31-01-2025 | 11:33
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه “بتاريخ 31 / 1 / 2025 دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت مخزنًا للأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة وآلة لتصنيع حشيشة الكيف وكمية من المخدرات”.

وأضافت القيادة في بيان: “كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شعت – بعلبك المواطن (ع.ا.) لتشكيله عصابة سرقة وخطف، وهو مطلوب لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وقذيفة آر بي جي باتجاه دورية للجيش. كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة الزلقا – المتن المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة، وضبطت في حوزته مسدسَين حربيَّين”.

كما أكدت أن “المضبوطات سُلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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