بالصور: عمليات دهم للجيش وتوقيف 3 أشخاص في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه “بتاريخ 31 / 1 / 2025 دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت مخزنًا للأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة وآلة لتصنيع حشيشة الكيف وكمية من المخدرات”.



وأضافت القيادة في بيان: “كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة شعت – بعلبك المواطن (ع.ا.) لتشكيله عصابة سرقة وخطف، وهو مطلوب لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وقذيفة آر بي جي باتجاه دورية للجيش. كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة الزلقا – المتن المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة، وضبطت في حوزته مسدسَين حربيَّين”.



كما أكدت أن “المضبوطات سُلمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك لاتجارهم بالأسلحة الحربية وترويجهم المخدرات، وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت مخزنًا للأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى مبالغ مالية مزورة وآلة لتصنيع حشيشة الكيف وكمية من… pic.twitter.com/sVbclRkFo5 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 31, 2025 Advertisement