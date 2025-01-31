"مش ماشي الحال".. هذا ما قالته "القوات" عن "المالية"!

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في "التيار الوطني الحر" قولها إنَّ "التيار لم يتبلغ بالحقائب الوزارية التي سيحصلُ عليها في الحكومة الجديدة حتى مساء الجمعة"، مشيرة إلى أن "النقاش لم يصل بعد للتداول بأسماء الوزراء".

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بدورها، قالت مصادر "القوات" لـ"الجديد" عن تأليف الحكومة: "مش ماشي الحال هيك، والقبول بإعطاء وزارة المالية للثنائي الشيعي مرة جديدة هو تفخيخ لمسار الحكومة في العهد الجديد".

من ناحيتها، قالت مصادر كتلة "الإعتدال الوطني": "رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام أخذ السير الذاتية لأسماء عدد من الشخصيات المُقترحة للحكومة لكنه ما عاد تواصل معنا".