قبيسي لجعجع: لا تستطيع أن تحدّد موقعنا

كتب النّائب هاني قبيسي عبر حسابه على منصة "أكس": "السيد سمير جعجع، في كلّ يوم يتجدد كلامكم عن الدّولة كأنك رئيس جمهوريتها، وعن الحكومة وكأنك المكلّف بتشكيلها، عن العهد الماضي وأنت شريك بإنتاجه، عن الدراجات النّارية المرفوضة وأنت من استدعيتها حين وصفتها (بسكلاتات). كفى ذراً للرماد في العيون، فأنتَ لا تستطيع أن تحدّد موقعنا وكأنك تترجم نتائج الحرب علينا، سياسة داخليّة تكملها".

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