جابر منزعج جدا

قال مصدر سياسي على صلة وثيقة وشخصية بالنائب السابق ياسين جابر إن الأخير منزعج جداً من التداول المفرط إعلامياًَ بإسمه إن كان من قبل الطبقة السياسية أو من قبل المحللين الإعلاميين. ولفت الى أن الحملات المضادة عليه تشكل عن قصد أو غير قصد ضررا على الصعيدين الداخلي والخارجي هو بغنى عنه ، كما أن إنزعاجه يأتي من أن إسمه شكل إشكالية ومادة للسجال بين اللبنانيين.

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