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لبنان

تدابير سير على جسر الفيات في سوق الأحد– بيروت يوم غد

Lebanon 24
01-02-2025 | 05:01
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستجرى أعمال صيانة على المسلك الغربي من جسر الفيات في محلة سوق الأحد - بيروت، المؤدي من العدلية إلى تقاطع الدخولية، وذلك يوم غد الأحد بتاريخ 2-2-2025 اعتبارا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 10:00 صباحا، بحيث سيتم تحويل السير تحت الجسر باتجاه سوق الأحد.
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يرجى من المواطنين أخذ العلم، وتوخي الحذر على المسلك المذكور، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
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