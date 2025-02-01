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لبنان

في اليوم الوطني للعمل الاجتماعي.. تحية تقدير من وزير الشؤون لهؤلاء

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:22
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كتب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، اليم السبت، عبر منصة "إكس":

"بمناسبة اليوم الوطني للعمل الاجتماعي، تحيّة إحترام وتقدير للمساعدات الإجتماعيات والعمّال الاجتماعيين في وزارة الشؤون الإجتماعية على عملهم وتضحياتهم في كل يوم من السنة".
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تابع: "فالعمل الإجتماعي هو ثقافة ونهج حياة. أنتم الذين استجبتم لحاجات النازحين اللبنانيين خلال العدوان الإسرائيلي ووصلتم ليلكم بنهاركم لمساعدتهم، وأنتم جسر عبور الوزارة للفقراء والأطفال وكبار السنّ وذوي الإعاقة وكلّ من هو بحاجة لدعمٍ على المستوى الاجتماعي. وأنتم مَن سيواكب النازحين السوريين في رحلة عودتهم إلى وطنهم. فالعمّال الإجتماعيون سفراء للإنسانيّة في كلّ مكان".
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