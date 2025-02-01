صحيفة إسرائيلية تُعلن: "حزب الله" لم يُهزم!

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنَّ "الإسرائيليين يدركون أن حزب الله لم يُهزم"، وأنه "لا تزال لديه قدرات عسكرية وحافزية لمواصلة العمل".



وفي وقت سابق، أقرّ الإعلام الإسرائيلي بأنّ "حزب الله يمكنه الاستمرار في استنزاف إسرائيل وإطلاقه المنحنيات (قذائف المدفعية والصواريخ) لأشهرٍ طويلة".

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كذلك، اعترف الإعلام الإسرائيلي أيضاً بأن حزب الله لا يزال يحتفظ بقدراته الصاروخية.

وكانت المستشارة الإعلامية الإسرائيلية إييلت فريش قد أقرّت في وقت سابق، في حديث إلى "القناة 12" الإسرائيلية، بأنّ "حزب الله لا تزال لديه قدرات إطلاق وقدرات عسكرية، ولا ينبغي لإسرائيل أن تخطئ في هذا التقدير"، وأكّدت أنّ "قوات الحزب البرية لم تمسّ تقريباً"، محذرةً من أنّ "جيلاً جديداً من المخربين (المقاومين) بعد الاغتيالات يرفع رأسه، وهي مسألة وقت". (الميادين نت)