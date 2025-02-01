Advertisement

لبنان

عن حركة السياحة والفنادق والشقق المفروشة.. هذا ما كشفة الأشقر

Lebanon 24
01-02-2025 | 07:03
A-
A+
Doc-P-1314383-638740156359761197.png
Doc-P-1314383-638740156359761197.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، بيانا، أكد فيه أن "خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قدم ضمانة للمجتمعين العربي والدولي، ورسم خارطة طريق مستقبلية تشير إلى توجه لبنان نحو الازدهار والأمن والاستقرار".
Advertisement

وأشار  إلى أن "التعثر في تشكيل الحكومة يوحي باستمرار الوضع السيء السابق"، معتبرا أن "صرخة المستثمر خلف الحبتور تمثل رسالة لكل مستثمر عربي وأجنبي يرغب في الاستثمار في لبنان، مفادها أنه لا يمكن تحقيق الاستثمار وإعادة الإعمار دون توفر الأمن والاستقرار والقانون وحماية الاستثمار".

ودعا الجميع إلى "الاستفادة من الدعم العربي والدولي، والالتفاف حول الرئيس عون، والعمل على تسهيل تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين وتمنح الثقة للمجتمعين العربي والدولي".
 
كما أعرب عن تطلعه لموسم اصطياف مزدهر وعودة الأشقاء الخليجيين إلى لبنان، مؤكدا أن "السياحة تشكل قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني".

ولفت إلى أنه حتى الآن لم تحدث تطورات حقيقية على المستوى السياحي، مشيرا أن "حركة الفنادق والشقق المفروشة لا تزال ضعيفة بسبب المشاكل القائمة في سوريا، وعدم ترجمة الإيجابيات في الساحة اللبنانية إلى نتائج ملموسة".

وأوضح أن هناك حظرا على قدوم السياح الأجانب والخليجيين، معربا عن "أمله في تشكيل الحكومة وزيارة الرئيس للدول الداعية له، لتحقيق الازدهار والاستقرار"، كاشفا ان "معظم فنادق العاصمة التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت ستعاود العمل قبل موسم الصيف".

وختم: "الآمال كبيرة في تحسن الأوضاع، خاصة مع وقوف المجتمعين العربي والدولي إلى جانب لبنان ليكون آمنا ومستقرا ويخرج من دوامة الحروب إلى آفاق الحياة والازدهار". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-02-01
11:26 | 2025-02-01
11:16 | 2025-02-01
11:08 | 2025-02-01
11:07 | 2025-02-01
11:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24