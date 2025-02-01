Advertisement

لبنان

الحريري استقبلت وفداً من "الجبهة الديمقراطية" لبحث قضايا المخيمات الفلسطينية

Lebanon 24
01-02-2025 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1314400-638740181962534890.png
Doc-P-1314400-638740181962534890.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبلت بهية الحريري في دارة مجدليون وفداً قيادياً من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، وكان عرض لتطورات الاوضاع في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك أوضاع اللاجئين والمخيمات الفلسطينية في لبنان.
Advertisement

وناقش الوفد مع الحريري أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأثنى على "دورها ومتابعتها الدائمة لأوضاع المخيمات وحرصها على تعزيز وتمتين العلاقات اللبنانية الفلسطينية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين". وعبر الوفد عن "الإرتياح الكبير لنجاح لبنان بإنجاز الإستحاق الديمقراطي بانتخاب رئيس للجمهورية"، آملاً أن "تشكل هذه الخطوة بداية رحلة التعافي والنهوض للبنان".

واعتبر الوفد أن "طموح الشعب الفلسطيني في لبنان اليوم هو الإرتقاء بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية المشتركة نحو افضل الصيغ، في إطار السعي للتوافق على رؤية واستراتيجية مشتركة تشكل أرضية لنضال مشترك ضد المخاطر التي تهدد مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص الشعب الفلسطيني في لبنان على تعزيز حالة الامن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية وتعزيز علاقاتها بالجوار، ومواجهة أي مخططات تستهدف النيل من مكانتها وخصوصيتها الوطنية ووضع خطة مشتركة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التصفوية وإفشال مشاريع التهجير والتوطين وحماية حق العودة من خلال دعم صمود اللاجئين واقرار حقوقهم الانسانية والاجتماعية ومواجهة الاستهداف الذي تتعرض له وكالة الاونروا والضغط لتحسين خدماتها وتقديماتها". (الوكالة الوطنية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:35 | 2025-02-01
11:26 | 2025-02-01
11:16 | 2025-02-01
11:08 | 2025-02-01
11:07 | 2025-02-01
11:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24