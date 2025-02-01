الحريري استقبلت وفداً من "الجبهة الديمقراطية" لبحث قضايا المخيمات الفلسطينية

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وناقش الوفد مع الحريري أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأثنى على "دورها ومتابعتها الدائمة لأوضاع المخيمات وحرصها على تعزيز وتمتين العلاقات اللبنانية الفلسطينية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين". وعبر الوفد عن "الإرتياح الكبير لنجاح لبنان بإنجاز الإستحاق الديمقراطي بانتخاب رئيس للجمهورية"، آملاً أن "تشكل هذه الخطوة بداية رحلة التعافي والنهوض للبنان".واعتبر الوفد أن "طموح الشعب الفلسطيني في لبنان اليوم هو الإرتقاء بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية المشتركة نحو افضل الصيغ، في إطار السعي للتوافق على رؤية واستراتيجية مشتركة تشكل أرضية لنضال مشترك ضد المخاطر التي تهدد مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص الشعب الفلسطيني في لبنان على تعزيز حالة الامن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية وتعزيز علاقاتها بالجوار، ومواجهة أي مخططات تستهدف النيل من مكانتها وخصوصيتها الوطنية ووضع خطة مشتركة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التصفوية وإفشال مشاريع التهجير والتوطين وحماية حق العودة من خلال دعم صمود اللاجئين واقرار حقوقهم الانسانية والاجتماعية ومواجهة الاستهداف الذي تتعرض له وكالة الاونروا والضغط لتحسين خدماتها وتقديماتها". (الوكالة الوطنية)