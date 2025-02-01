في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يُشعل النيران في المنازل

أقدم الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، على إشعال النيران في بعض المنازل في بلدتي رب ثلاثين والعديسة، والدخان يتصاعد بشكل متزايد من البلدتين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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