حنكش: لتضرب قوى الأمن بيد من حديد

كتب النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصة "إكس":



"تتكاثر جرائم القتل والسرقات في المتن وغير مناطق… تواصلت مع مدير الأمن الداخلي ومع مخابرات المتن؛ نحن وراء القوى الأمنية لتكون صارمة في الملاحقة ولتضرب بيد من حديد لطمأنة الناس المتأمّلة باعادة انطلاق الاستقرار والأمن في بلد خالٍ من السلاح!".

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