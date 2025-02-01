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لبنان

البزري مُستغرب من الإصرار على توزير خريجي الجامعات الخاصة

Lebanon 24
01-02-2025 | 10:10
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 أبدى النائب عبد الرحمن البزري، في حديث متلفز، تحفظه واستغرابه "الأنباء المتداولة حول الإصرار على توزير أشخاص من خريجي الجامعات الخاصة في لبنان".

واكد "اننا نفتخر بالجامعات الخاصة وبالتعليم الخاص في لبنان، لكننا نفتخر أيضاً بالجامعة اللبنانية وهي الجامعة الأم، والوطنية، والجامعة الأساس"، ومتمنياً أن يكون هنالك "عدد وافر من الوزراء الذين تخرّجوا من هذه الجامعة التي يجب أن تكون القاعدة التي يُبنى عليها مستوى التعليم في لبنان". 
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وقال: "ان القوى السياسية المتمثلة في البرلمان وإن كان لديها عمق وطني إلاّ أنها مصنفة مذهبياً وطائفياً وبالتالي فإن تشكيل أي حكومة تأخذ بالإعتبار التوازنات الطائفية - الميثاقية سوف يصطدم بعقبات الشروط المتبادلة والتي نتمنى على الرئيس المُكلّف أن لا يقع فيها".

أضاف: "ان المواطنين يُراهنون على نجاح أول حكومة للعهد الجديد، وهم يثقون بالرئيس عون وبالرئيس المُكلّف سلام ويعتبرونهما من خارج الإصطفاف السياسي والتأخير الحاصل ما زال ضمن المُهل المتوقعة".
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