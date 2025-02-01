كمين في عكّار يوقع بعصابة.. هذا ما تم ضبّطه

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ، انّه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة السّيّارات من مختلف المناطق اللّبنانية، وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، أقدم مجهولون، فجر تاريخ 28-1-2025، على سرقة سيّارة نوع رينو رابيد لون أبيض من برمانا".أضاف البلاغ:" على الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المعنيّة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، فتمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات، بالتّاريخ ذاته، من رصد السّيّارة المسروقة من دون لوحات، تواكبها سيّارة نوع تويوتا كورولا من دون لوحات أيضًا، وذلك في بلدة تكريت – عكّار، حيث نفّذت الدّورية كمينًا محكمًا، نتج عنه توقيف السّيّارتَين والسّائقَين، وهما:ب. ش. (من مواليد عام 1993، لبناني)، من أصحاب السّوابق بجرائم سلب واحتيال.خ. ش. (من مواليد عام 1990 لبناني)، مطلوب للقضاء بجرائم سرقة وإطلاق نار.ضُبِطَ بحوزة الأوّل حوالى /4/ غ من مادّة حشيشة الكيف، دفتر ورق لف ومبلغ مالي.وبحوزة الثاني مسدّس حربي مع ممشط و/7/ طلقات صالحة للاستعمال ومبلغ مالي.وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما".ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".