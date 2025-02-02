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لبنان

من الجيش الإسرائيليّ.. تحذيرٌ جديد إلى اللبنانيين

Lebanon 24
02-02-2025 | 01:14
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حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "سكان لبنان وخاصة الجنوب"، وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر".
 
 
وأضاف: "كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر".
 
 
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