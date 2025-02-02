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لبنان

في حفل زفافه... رصاصة أصابت العريس ابراهيم

Lebanon 24
02-02-2025 | 05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب ابراهيم سلمى أُصيب برصاصة طائشة في كتفه يوم أمس، عندما كان يلتقط الصور التذكاريّة في عرسه.
 
 
 
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عريس

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