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لبنان

بيان لبلديّة حراجل عن جريمة قتل الشاب خليل خليل

Lebanon 24
02-02-2025 | 06:04
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صدر عن بلدية حراجل البيان التالي:

يستنكر رئيس وأعضاء بلدية حراجل ومخاتيرها وفاعليات البلدة وجميع أبنائها الحادثة المؤسفة التي حصلت  في فاريا وذهب ضحيتها الشاب خليل خليل.

ونضع هذه الحادثة الاليمة في عهدة الأمن والاجهزة المعنية للتحقيق فيها ولتأخذ العدالة مجراها ويتم تسليم المرتكب الى القضاء.
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واذ نعبّر عن بالغ حزننا وأسفنا على هذا الحادث الأليم، نتوجه بخالص التعازي إلى أهل الفقيد سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ونثّمن موقف أهل المرتكب الذين عبّروا عن استنكارهم لهذه الحادثة، وأكدوا وقوفهم إلى جانب أهل الفقيد في المطالبة بالعدالة، ما يعكس وعيهم وحسّهم بالمسؤولية في هذا الظرف العصيب.

لأننا نتشارك الحزن نفسه، ندعو الى ضرورة التكاتف والتهدئة، والعمل بروح المسؤولية لتجاوز هذه المحنة بحكمة وتضامن، حرصًا على علاقات الاخوة التي تجمعنا ببلدة فاريا  ووحدة الصف الذي لطالما كان مصدر قوة لمنطقتينا.
 
 
 
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