18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان لبلديّة حراجل عن جريمة قتل الشاب خليل خليل
Lebanon 24
02-02-2025
|
06:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن بلدية حراجل البيان التالي:
يستنكر رئيس وأعضاء بلدية حراجل ومخاتيرها وفاعليات البلدة وجميع أبنائها الحادثة المؤسفة التي حصلت في فاريا وذهب ضحيتها الشاب خليل خليل.
ونضع هذه الحادثة الاليمة في عهدة الأمن والاجهزة المعنية للتحقيق فيها ولتأخذ العدالة مجراها ويتم تسليم المرتكب الى القضاء.
Advertisement
واذ نعبّر عن بالغ حزننا وأسفنا على هذا الحادث الأليم، نتوجه بخالص التعازي إلى أهل الفقيد سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
ونثّمن موقف أهل المرتكب الذين عبّروا عن استنكارهم لهذه الحادثة، وأكدوا وقوفهم إلى جانب أهل الفقيد في المطالبة بالعدالة، ما يعكس وعيهم وحسّهم بالمسؤولية في هذا الظرف العصيب.
لأننا نتشارك الحزن نفسه، ندعو الى ضرورة التكاتف والتهدئة، والعمل بروح المسؤولية لتجاوز هذه المحنة بحكمة وتضامن، حرصًا على علاقات الاخوة التي تجمعنا ببلدة فاريا ووحدة الصف الذي لطالما كان مصدر قوة لمنطقتينا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لجميع مستخدمي "واتسآب" في لبنان.. نداءٌ مهم
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتسآب" في لبنان.. نداءٌ مهم
12:15 | 2025-02-01
01/02/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا مدارس غداً ونصيحة عاجلة للسكان... دولة تُحذّر من نشاط زلزاليّ
Lebanon 24
لا مدارس غداً ونصيحة عاجلة للسكان... دولة تُحذّر من نشاط زلزاليّ
05:02 | 2025-02-02
02/02/2025 05:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قد يهدّد جنازة نصرالله".. باحث إسرائيليّ يكشف!
Lebanon 24
"خطر قد يهدّد جنازة نصرالله".. باحث إسرائيليّ يكشف!
14:00 | 2025-02-01
01/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حفل زفافه... رصاصة أصابت العريس ابراهيم
Lebanon 24
في حفل زفافه... رصاصة أصابت العريس ابراهيم
05:08 | 2025-02-02
02/02/2025 05:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف
Lebanon 24
هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف
13:31 | 2025-02-01
01/02/2025 01:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:09 | 2025-02-02
بالصور والفيديو... حريق في مطار بيروت
08:04 | 2025-02-02
احترق منزله... الأب مجدي علاوي وعائلته بخير
08:01 | 2025-02-02
افرام يستنكر جريمة فاريا ويدعو الى تحرك أمني سريع
07:47 | 2025-02-02
رسالة مباشرة من وزير إسرائيليّ إلى نعيم قاسم: هذا ما سنفعله إنّ خرقتم وقف النار
07:31 | 2025-02-02
حمادة: ندافع عن أرضنا ونحميها
07:11 | 2025-02-02
فياض: المراوغة في تأجيل الإنسحاب الإسرائيلي يُعيد الوضع إلى الوراء
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
02/02/2025 15:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
02/02/2025 15:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
02/02/2025 15:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24