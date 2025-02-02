أهالي يارون وحولا وميس الجبل توافدوا إلى مداخل بلداتهم في انتظار إنسحاب العدوّ

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استمر توافد اهالي بلدات وقرى يارون وحولا وميس الجبل منذ الصباح استعدادا للدخول إلى بلداتهم بعد انتشار الجيش اللبناني، وتجمعوا عند مداخل البلدات حيث افترش عدد من الاهالي حقول الزيتون في انتظار انسحاب الاحتلال الاسرائيلي.وكان الجيش اللبناني اقام حواجز عند مداخل البلدات منع فيها الاهالي من الدخول العشوائي حفاظا حلى حياتهم لكون العدو يبعد عشرات الامتار عن تواجد الجيش اللبناني وعن والاهالي الذين ينتظرون على قارعة الطرقات للدخول إلى بلداتهم وقراهم.