عبدالله: كل الفخر بإبنة الشوف وبرجا الدكتورة ريان المعوش

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس":



"كل الفخر بإبنة الشوف وبرجا، الزميلة ريان المعوش، لنيلها لقب طبيبة العام في المملكة العربية السعودية، من خلال المؤسسة الاستشفائية الرائدة التي تعمل بها. ثروة اقليم الخروب كانت وستبقى تتجسد في العلم والمعرفة والتألق في لبنان وفي بلاد الانتشار!".

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