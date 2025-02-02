Advertisement

لبنان

عبدالله: كل الفخر بإبنة الشوف وبرجا الدكتورة ريان المعوش

Lebanon 24
02-02-2025 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1314763-638741126328380742.jpg
Doc-P-1314763-638741126328380742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس":

"كل الفخر بإبنة الشوف وبرجا، الزميلة ريان المعوش، لنيلها لقب طبيبة العام في المملكة العربية السعودية، من خلال المؤسسة الاستشفائية الرائدة التي تعمل بها. ثروة اقليم الخروب كانت وستبقى تتجسد في العلم والمعرفة والتألق في لبنان وفي بلاد الانتشار!".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2025-02-02
11:59 | 2025-02-02
11:54 | 2025-02-02
11:49 | 2025-02-02
11:45 | 2025-02-02
11:19 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24