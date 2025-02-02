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لبنان

حراك المعلمين المتعاقدين ولجنة متعاقدي الأساسي: نرفض فتات الفصل الأول على الأجر القديم

Lebanon 24
02-02-2025 | 10:47
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توجه منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور ورئيسة لجنة متعاقدي الأساسي منى خضر إلى وزير التربية ومدير التعليم الثانوي والأساسي بالطلب "بعدم جدولة ما يسمى فتات الفصل الأول (نصف تشرين٢ وثلاثة أرباع كانون١) لحين الانتهاء من إقرار قرار رفع أجر الساعة".
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وسألا: "كيف تقبل وزارة التربية أن ترسل ما قيمته 50 دولارا هي كل ساعات الفصل الأول إلى المتعاقدين".

ودعت اللجان كافة إلى "الثورة على استغبان المتعاقدين واستغلالهم وهضم حقوقهم من قبل الوزارة من دون أي شعور بالمسؤولية".
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