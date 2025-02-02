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لبنان

الدفاع المدني: انتشال جثامين وأشلاء ٨ شهداء من الخيام ودير سريان

Lebanon 24
02-02-2025 | 11:45
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في إطار تنفيذ المهام الموكلة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، وبتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي.
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وقد تمكنت الفرق المختصة، بتاريخ اليوم الأحد ٢ شباط ٢٠٢٥، من انتشال جثمان شهيد وأشلاء شهيدين في بلدة الخيام، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. كما تم انتشال أشلاء خمسة شهداء في بلدة دير سريان، ونقلها إلى مستشفى راغب حرب، حيث ستخضع للإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، بإشراف الجهات المعنية، لتحديد هوياتها وفق الأصول.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني استمرارها في تنفيذ واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى الانتهاء من عمليات البحث عن جميع المفقودين.
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