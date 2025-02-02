نعيم قاسم: 23 شباط موعد تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنه سيتم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله يوم الأحد في 23 شباط الحالي. كما أعلن أنه سيتم أيضا في التاريخ ذاته تشييع السيد هاشم صفي الدين.

وتحدث قاسم في كلمة متلفزة مساء اليوم، عن آخر التطورات على الساحة الجنوبية وعن مسيرة تشييع "سيد شهداء الأمة" السيد حسن نصر الله، موجها "التعزية والتبريك بقائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد محمد الضيف أبو خالد وكلّ الشهداء في الميدان ".



وقال: "ما حصل في غزة، هو نصر حقيقي للشعب الفلسطيني".



وبارك للشعب الفلسطيني "استمرارية المقاومة وجبهات المساندة وكل من عمل معكم".



وعرض قاسم لما يحصل من "خروق اسرائيلية واعتداءات مستمرة في الجنوب والنبطية وغيرها، وفي البقاع والشمال"، وقال: ”كل المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية في أن تتابع بشدة وحزم وأن تطالب بذلك الدول الكبرى الراعية لاتفاق وقف النار".



ودعا الى ان "تلتزم أميركا المتورطة في كل الإجرام الاسرائيلي في كل المنطقة وليتمّ الضغط عليها".



وأعلن قاسم "اننا كمقاومة إسلامية صبرنا كلّ هذه الفترة لتأخذ الدولة فرصتها الكاملة"، مؤكدا ان "المقاومة مسار وخيار نتصرّف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب"، وقال: "خسرنا سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وقادة شهداء وشهداء وهذه خسائر حقيقية موجودة في الميدان". أضاف: ”جمهورنا يعيش هذه العزة ويشعر بحالة استمرارية للمقاومة".



وعرض لما حصل في ٢٦ كانون الثاني، في اليوم الستين لوقف النار، يوم انتهاء المهلة، وما جرى مع "أهل الارض" في يوم العودة، وقال: ”مقاومتنا مرفوعة الرأس وكلّ الجمهور الذي يشارك معها كذلك. ونحن أمام صمود أسطوري قلّ نظيره من قبل المقاومين. واذا أردنا أن نقول من حرّر لبنان، سنقول هذا الشعب الأبيّ مع مقاومته".



ولفت الى ان "إسرائيل تخرق الاتفاق ولا تهتمّ لشيء"، وقال: "الشعب جنبًا الى جنب مع الجيش اللبناني والمقاومة الأبّية وكلّ هذه التضحيات والعطاءات".



ورأى ان "هناك حملة مضادّة ترعاها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول خارجية بمواكبة فريق داخلي يروّج للهزيمة". وقال: ”لم نتحدث عن النصر المطلق فهذه معركة فيها أرباح وخسائر".



وأوضح ان "التحرير الشعبي يتكامل مع المقاومة الجهادية المسلّحة والجيش اللبناني"، معتبرا ان "الجنوب شهد وأعطى لنا صورة عظيمة ويقول لا إمكانية لاسرائيل أن تبقى فيه محتلّة"، وقال: ”ليعلم الجميع أن التضحيات مهما بلغت ستؤدي الى تحرير الأرض وخروج اسرائيل".



وأكد ان "من لديه مبدأ لن يتخلّى عنه اذا انجرح أو تأذّى ولا يستلم اذا ضُغط من الطغاة"، معلنا ان "تبعية أميركا لا تغرينا".



وأعلن اننا "لن نستسلم ولن نركع والمقاومة الاسلامية ستبقى ولن نغيّر من اتجاهنا وقناعاتنا لأنها مبنية على الحقّ".