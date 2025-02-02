البعريني: نطالب بتمثيل وزاري وببرنامج إنمائي لمنطقة عكار

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أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، خلال سلسلة لقاءات في مكتبه في عكار، "ضرورة مراعاة التمثيل المناطقيّ ضمن التشكيلة الحكوميّة المنتظرة"، وقال: "لا نزال نراهن على فخامة رئيس الجمهورية الذي لا يقبل بأن تُهمّش منطقة أساسية في لبنان، كما نراهن على حكمة رئيس الحكومة المكلّف الذي كانت لنا معه جلسة مصارحة خلال الأسبوع المنصرم، وقد أبدى تفهّمًا لمطلبنا".أضاف: "لا يمكن الاستمرار في العهد الجديد بنهج الاقصاء، خصوصًا لناحية عكار التي عانت حرمانًا لعقود طويلة، وكذلك المنية والضنية حيث نتشارك المعاناة نفسها، وما نطالب به ليس حصّة شخصية ولا مكسبًا خاصًا ولا منفعة لنا، بل حق لمنطقة نمثّلها، أعطت للبنان الكثير ولم تنل أي مقابل".ولفت البعريني الى أن "مطلبنا مؤلّف من شقّين: تمثيل وزاري لمناطقنا، وبرنامج إنمائي للمنطقة عبر مشاريع إنمائية واقتصادية إضافة إلى ورشة عامة للبنى التحتية".