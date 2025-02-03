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لبنان
السفارة الالمانية: مازلنا ننتظر محاسبة قتلة لقمان سليم
Lebanon 24
03-02-2025
|
02:59
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كتبت السفارة الالمانية على منصة "إكس": "إذ نحيي الذكرى الرابعة لمقتل لقمان سليم الوحشي، مازلنا بانتظار المحاسبة وتقديم القتلة الجبناء إلى العدالة. ونستمر بالدعوة إلى إنفاذ العدالة لأجل لقمان سليم بما في ذلك متابعة التحقيق الفاعل في مقتله".
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