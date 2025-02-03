السفارة الالمانية: مازلنا ننتظر محاسبة قتلة لقمان سليم

كتبت السفارة الالمانية على منصة "إكس": "إذ نحيي الذكرى الرابعة لمقتل لقمان سليم الوحشي، مازلنا بانتظار المحاسبة وتقديم القتلة الجبناء إلى العدالة. ونستمر بالدعوة إلى إنفاذ العدالة لأجل لقمان سليم بما في ذلك متابعة التحقيق الفاعل في مقتله".

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