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لبنان

تفجير ذخائر من مخلفات العدوّ في شبريحا

Lebanon 24
03-02-2025 | 03:04
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن منظمة الشركة النرويجية لنزع الألغام في لبنان، ستقوم بعمليات تفجير لمخلفات العدو في بلدة شبريحا قرب صور، وذلك من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة قبل الظهر
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تفجير

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