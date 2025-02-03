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لبنان

في زحلة.. الدفاع المدني يخمد حريقين في سيارتين

Lebanon 24
03-02-2025 | 03:37
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اخمد عناصر الدفاع المدني حريقين شبّا في سيارتين الأولى في الفرزل والأُخرى في كساره - زحلة واقتصرت أضرارهما على الماديات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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