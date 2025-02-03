مخزومي: العدالة للقمان سليم في ذكرى اغتياله الرابعة

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "العدالة للقمان سليم في ذكرى اغتياله الرابعة. صحيحٌ أنه قد اغتيل جسدًا، لكنه بقي فكرًا واجه الشمولية والإلغائية والإقصاء. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية للمساءلة والمحاسبة وتصحيح مسار العدالة، عبر استكمال التحقيق في جريمة اغتياله ومحاسبة المسؤولين عنها".

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