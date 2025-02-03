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لبنان
تقرير لبلدية صيدا.. ضبط انتشار عربات الخضر وإعادة تأهيل وصيانة السوق
Lebanon 24
03-02-2025
|
05:38
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اصدرت بلدية صيدا تقريرها الدوري المتضمن حصيلة المهام للشرطة البلدية وفرق الطوارىء وورش البلدية، بدعم من صندوق التكافل البلدي، وتلك الأعمال التي تشرف عليها البلدية، وذلك منذ منتصف شهر كانون الثاني 2025، جاء فيه: "باشرت بلدية صيدا الإجراءات التنظيمية لضبط إنتشار عربات الخضر في أحياء المدينة كافة، وأشرف رئيس البلدية حازم خضر بديع على تسجيل الإستمارات الخاصة بإحصاء بائعي عربات الخضر، حيث بلغ عدد المسجلين لتاريخه نحو 65 بائعا. علما أن التسجيل الإحصائي سيتواصل أصولا حتى نهاية الأسبوع وبمتابعة من الشرطة البلدية بقيادة المفوض بدر القوام".
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وتابع التقرير:"قامت فرق الطوراىء والشرطة البلدية بإعادة تأهيل سوق الخضر وإطلاق حملة التنظيف والصيانة وإعادة تنظيم عربات الخضر فيه، وستتواصل هذه الأعمال خلال الأسبوع الحالي، كما سيتم عقد لقاء مع البائعين بهدف شرح الخطة التنظيمية وآلية إستيعاب العربات في سوق الخضر" .
وختم:"كما واصلت دوريات من شرطة البلدية وفرق الطوارىء والورش إزالة مخالفات، شملت لوحات إعلانية وعوارض حديدية وإسمنتية موضوعة في شوارع عدة وأحياء وأرصفة، وأمام عدد من المحال والأبنية والمرافق في المدينة. كما تابعت فرق الطوارىء أعمال صيانة للأرصفة وردم الحفر في عدد من الشوارع الرئيسية، وقامت، بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بصيانة وردم وتزفيت حفر ناجمة عن إصلاح قساطل مياه من قبل فرق المؤسسة".
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