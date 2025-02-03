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لبنان

نهرا استقبل ناجي وبحث معه في الأوضاع العامة

Lebanon 24
03-02-2025 | 06:17
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استقبل محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، في مكتبه بسرايا طرابلس، النائب طه ناجي، حيث تم البحث في الأوضاع العامة، إضافة إلى قضايا اجتماعية تهم أبناء طرابلس وقضائها خصوصا، وأهالي الشمال عموما.

وبعد اللقاء، أشاد النائب ناجي" بالدور الذي يقوم به المحافظ نهرا، مثنيا على "جهوده في خدمة أبناء طرابلس والشمال وسعيه المستمر لتلبية احتياجاتهم، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، متمنيا له "مزيدا من التوفيق في مهامه لتيسير أمور الناس بكل اخلاص وشفافية وصدق".
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وقال ناجي: "على مدى السنوات العشر الماضية، لم أشك يوما في حرص المحافظ نهرا على أبناء طرابلس والشمال، لكن لا بد من الإشارة إلى أن الأوضاع الراهنة صعبة للغاية، وتتطلب إمكانات كبيرة، في وقت بات من الواضح للجميع أن الموارد محدودة والظروف استثنائية وغير طبيعية. ومع ذلك، فإن يدنا بيد المحافظ نهرا، المعروف بمواقفه الداعمة لأهلنا، ونأمل أن نتمكن جميعا من تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى بر الأمان في القريب العاجل".
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