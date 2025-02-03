18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"سيدة الجبل": لتسهيل تشكيل حكومة محررة من قيود الأحزاب وشروطها
Lebanon 24
03-02-2025
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى "ان اللبنانيين ينتظرون ولادة حكومة الرئيس نواف سلام وانطلاقة عهد الرئيس جوزف عون بعد التجارب التي أكدت لهم أن لا ضمان بديلا من ضمان الدولة، لذلك يتمنون إزالة العقبات وتسهيل تشكيل حكومة محررة من قيود الأحزاب وشروطها".
Advertisement
وأشار"اللقاء"، إلى "أن من الخطأ في تأليف الحكومة الخضوع لهذا وذاك، تارة بذريعة تعويض خسارة عسكرية وطورا من باب احترام أحجام التمثيل".
ورأى "اللقاء" ان "ما صدر عن القضاء بتبرئة مجموعة كبيرة من الضباط الفاسدين وعن القاضي بلال حلاوي بإقفال ملف إغتيال المناضل لقمان سليم مكان إعتراض واستنكار شديدين"، وطالب وزير العدل ورئيس الحكومة "التدخل حتى لا نكون أمام "تهريب" ملفات قضائية قبل تشكيل الحكومة العتيدة".
وحذر من محاولات "حزب الله" المتكررة لفرض شروطه العسكرية والسياسية رغم تبدل الظروف"، معلنا انها "مسؤولية سياسية ووطنية في عهدة السلطة المرتقبة بكل تراتبيتها الدستورية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة عن جريمة فاريا.. هذا ما فعله الجاني قبل الحادثة
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة فاريا.. هذا ما فعله الجاني قبل الحادثة
02:45 | 2025-02-03
03/02/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة ألقت القبض على من كانت برفقة صديقها الذي دهس الشاب في فاريا (صورة)
Lebanon 24
أمن الدولة ألقت القبض على من كانت برفقة صديقها الذي دهس الشاب في فاريا (صورة)
11:59 | 2025-02-02
02/02/2025 11:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي لنعيم قاسم: فشرت (فيديو)
Lebanon 24
أدرعي لنعيم قاسم: فشرت (فيديو)
11:49 | 2025-02-02
02/02/2025 11:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة إلى الأرز تتحوّل إلى إشكال كبير... إليكم ما حدث داخل حافلة
Lebanon 24
رحلة إلى الأرز تتحوّل إلى إشكال كبير... إليكم ما حدث داخل حافلة
10:04 | 2025-02-02
02/02/2025 10:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... شاهدوا كيف احتفل وسام فارس بعيد ميلاد زوجته سارة أبي كنعان
Lebanon 24
بالصور... شاهدوا كيف احتفل وسام فارس بعيد ميلاد زوجته سارة أبي كنعان
10:43 | 2025-02-02
02/02/2025 10:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:30 | 2025-02-03
قائد الجيش استقبل قائد منظّمة فضّ الاشتباك ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
08:28 | 2025-02-03
الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم.. إطلعوا عليها
08:19 | 2025-02-03
الأبيض عرض مشروع دعم أقسام غسيل الكلى في 20 مستشفى حكومياً
08:17 | 2025-02-03
منيمنة: سندافع عن حقوق المودعين
08:17 | 2025-02-03
هذه حقيقة ما حصل في بلدة الدوير
08:05 | 2025-02-03
تفجير كبير... إسرائيل تزعم تدمير مستودعات أسلحة في جنوب لبنان شاهدوا الفيديو
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
03/02/2025 16:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
03/02/2025 16:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
03/02/2025 16:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24