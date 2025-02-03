"سيدة الجبل": لتسهيل تشكيل حكومة محررة من قيود الأحزاب وشروطها

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى "ان اللبنانيين ينتظرون ولادة حكومة الرئيس نواف سلام وانطلاقة عهد الرئيس جوزف عون بعد التجارب التي أكدت لهم أن لا ضمان بديلا من ضمان الدولة، لذلك يتمنون إزالة العقبات وتسهيل تشكيل حكومة محررة من قيود الأحزاب وشروطها".وأشار"اللقاء"، إلى "أن من الخطأ في تأليف الحكومة الخضوع لهذا وذاك، تارة بذريعة تعويض خسارة عسكرية وطورا من باب احترام أحجام التمثيل".ورأى "اللقاء" ان "ما صدر عن القضاء بتبرئة مجموعة كبيرة من الضباط الفاسدين وعن القاضي بلال حلاوي بإقفال ملف إغتيال المناضل لقمان سليم مكان إعتراض واستنكار شديدين"، وطالب وزير العدل ورئيس الحكومة "التدخل حتى لا نكون أمام "تهريب" ملفات قضائية قبل تشكيل الحكومة العتيدة".وحذر من محاولات "حزب الله" المتكررة لفرض شروطه العسكرية والسياسية رغم تبدل الظروف"، معلنا انها "مسؤولية سياسية ووطنية في عهدة السلطة المرتقبة بكل تراتبيتها الدستورية".