تفجير كبير... إسرائيل تزعم تدمير مستودعات أسلحة في جنوب لبنان شاهدوا الفيديو

زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "قوات الفرقة 91 دمرت بنى تحتية ومستودعات أسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وأرفق أدرعي حديثه على "إكس" بفيديو لتدمير مستودعات الأسلحة التي ادعى أنّ الجيش الإسرائيليّ عثر عليها.