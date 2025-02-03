تفجير كبير... إسرائيل تزعم تدمير مستودعات أسلحة في جنوب لبنان شاهدوا الفيديو

#عاجل قوات الفرقة 91 دمرت بنى تحتية إرهاببة ومستودعات أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات اللواء 769 واللواء 7 العمل في جنوب لبنان بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة.
🔸على مدار الايام الماضية نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير… pic.twitter.com/ba329AlpW8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 3, 2025
#عاجل قوات الفرقة 91 دمرت بنى تحتية إرهاببة ومستودعات أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات اللواء 769 واللواء 7 العمل في جنوب لبنان بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان للحفاظ على الإنجازات العملياتية في المنطقة.
🔸على مدار الايام الماضية نفذت القوات أعمال تمشيط لتطهير… pic.twitter.com/ba329AlpW8