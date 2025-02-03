خلال تشييع مواطن... كارثة كادت أنّ تحصل إليكم بالفيديو ما حدث

كاد أن يتحول تشيع أحد المواطنين في بلدة سرعين في البقاع الى مــجز. ر. ة عندما انزلق الرشاش الذي كان يطلق منه النار في الهواء من يده واطلق عشرات الاعيرة النارية على احد المنازل الذي كان يمر بقربه. وقد شاء القدر أن كان المكان خاليا من المواطنين والمارة والا كان قد تسبب بمجـ. ـزرة pic.twitter.com/aOyW0aCpAU