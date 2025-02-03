Advertisement

لبنان

خلال تشييع مواطن... كارثة كادت أنّ تحصل إليكم بالفيديو ما حدث

Lebanon 24
03-02-2025 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1315175-638741977700675093.jpg
Doc-P-1315175-638741977700675093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ فيديو من بلدة سرعين، لتشييع أحد المواطنين.
 
 
وخلال مرور موكب سيارات، فقد شخصٌ السيطرة على الرشاش الحربيّ الذي كان يحمله، وأطلق عدّة طلقات ناريّة عن طريق الخطأ على أحد المنازل، وكاد أنّ يتسبّب بكارثة لكنه لم يُصب أحداً.
 
 
 
Advertisement

لبنان

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2025-02-03
11:00 | 2025-02-03
10:56 | 2025-02-03
10:32 | 2025-02-03
10:27 | 2025-02-03
10:25 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24