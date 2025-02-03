انتشال اشلاء أربعة شهداء من بلدة الخيام

تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح. وفي هذا الإطار، تمكّنت الفرق المختصة، اليوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥، من انتشال أشلاء أربعة شهداء من بلدة الخيام، وقد جرى نقلها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هوياتها.

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وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني استمرارها في أداء واجباتها الإنسانية والوطنية وفق الخطط المرسومة، وبالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى الانتهاء من عمليات البحث عن جميع المفقودين، رغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة التي تفرضها طبيعة المهام المنفّذة.