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لبنان

نواف سلام ينفي: الكلام عن أسماء وزارية تُفرض عليّ "عارٍ من الصحة"

Lebanon 24
03-02-2025 | 12:01
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أكّد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، اليوم الإثنين، أنَّ تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تم التعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ووفق المعايير التي سبق أن تم إعلانها.
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وشدد على أنَّ "أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو عار من الصحة"، وأضاف: "أنا من اختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى اليها".

وذكر سلام أنَّ الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع.
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