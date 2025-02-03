Advertisement

لبنان

رئيس وزراء قطر في لبنان غداً.. ولقاءات مع عون وبري وميقاتي وسلام

Lebanon 24
03-02-2025 | 12:23
A-
A+
Doc-P-1315263-638742077402991653.jpg
Doc-P-1315263-638742077402991653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يصل رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الى لبنان بعد ظهر الغد، لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه رئيسا، كما سيزور الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام عند السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، في دارته في قريطم.
Advertisement
 
كما سيستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس وزراء قطر، عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء في دارته، في بيروت.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:54 | 2025-02-03
16:55 | 2025-02-03
16:48 | 2025-02-03
16:44 | 2025-02-03
16:40 | 2025-02-03
16:21 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24