رئيس وزراء قطر في لبنان غداً.. ولقاءات مع عون وبري وميقاتي وسلام

يصل رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الى لبنان بعد ظهر الغد، لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه رئيسا، كما سيزور الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام عند السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، في دارته في قريطم.

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كما سيستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئيس وزراء قطر، عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء في دارته، في بيروت.