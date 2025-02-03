في الجنوب.. ضبط بحق محطة محروقات

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب، وشملت الجولة بلدات الحجة، المعمرية ومدينة صور، حيث قام المراقبون بدوريات على محطات المحروقات ومحال المواد الغذائية، وتم تنظيم محضر ضبط بحق محطة محروقات في المعمرية بسبب زيادة سعر صفيحة البنزين.

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