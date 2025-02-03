"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟

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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، أنه جرى طرح اسم رئيسة معهد باسل فليحان المالي لميا المبيّض لتكون الوزير الشيعي الخامس في الحكومة الجديدة وذلك بالتوافق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المُكلّف نواف سلام والثنائي الشيعي "حركة أمل وحزب الله".