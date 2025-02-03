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لبنان

"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟

Lebanon 24
03-02-2025 | 13:33
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، أنه جرى طرح اسم رئيسة معهد باسل فليحان المالي لميا المبيّض لتكون الوزير الشيعي الخامس في الحكومة الجديدة وذلك بالتوافق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المُكلّف نواف سلام والثنائي الشيعي "حركة أمل وحزب الله".
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