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لبنان

أرقام عن "جرائم لبنان".. هذا ما شهده "شهر 1"!

Lebanon 24
03-02-2025 | 15:39
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نشرت قناة الـ"MTV" تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن الجرائم التي يشهدها لبنان مؤخراً، مشيرة إلى أنَّ الأرقام الأمنية لا تعكس ارتفاعاً غير اعتيادي في أرقام الجرائم والموقوفين.
 
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 وأوضحت القناة أنَّ أبرز الجرائم التي يشهدها لبنان حالياً مرتبطة بالسلب والنشل وغالبيتها يحصل في محافظة جبل لبنان.
 
ولفتت القناة إلى أنه خلال شهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الموقوفين 1129 شخصاً، موضحة أن 180 أوقفوا بجرائم سرقة و 43 شخصاً بجرائم إطلاق نار، فيما 11 تم توقيفهم بتهمة سرقة سيارات فيما هناك 17 متهماً بالتورط في جرائم قتل، بينما هناك 21 موقوفاً بجرائم سلب بالغ عددها 80، فيما هناك 9 موقوفين في جرائم نشل وعددها 63.
 
 
 
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