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لبنان

الجيش ينفذ عمليات دهم في عدد من قرى شرق وغرب بعلبك

Lebanon 24
04-02-2025 | 01:12
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ينفذ الجيش عمليات دهم واسعة في عدد من قرى شرق وغرب بعلبك بحثا عن مطلوبين ومطلقي النار.
 
ووفق معلومات "لبنان 24"، أوقف الجيش شخصين في شمسطار وآخرين في النبي شيت.
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