الجيش ينفذ عمليات دهم في عدد من قرى شرق وغرب بعلبك

ينفذ الجيش عمليات دهم واسعة في عدد من قرى شرق وغرب بعلبك بحثا عن مطلوبين ومطلقي النار.

ووفق معلومات "لبنان 24"، أوقف الجيش شخصين في شمسطار وآخرين في النبي شيت.