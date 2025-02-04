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-ابدى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مجالسه الخاصة امتعاضه من تصرفات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، لا سيما لناحية "الكيل بمكيالين" في موضوع التوزير، مشيراً الى ان الاخير رفض الاسماء التي قدمها الوزير باسيل والسير الذاتية بحجة الانتماء الحزبي.-لاحظت اوساط سياسية امتعاضاً كبيراً لدى الرأي العام اللبناني مما وصلت اليه الأمور في موضوع تأليف الحكومة، معتبرة ان الاحباط يسود بسبب عدم تأليف الحكومة.واعتبرت الاوساط ان الزخم الذي بدأ به عهد الرئيس جوزاف عون يحتاج الى مواكبة حكومية سريعة، بعيدا عن الدوامة القديمة من المحاصصة وتقاسم للوزارات.-ابدت مصادر نيابية في أحد التيارات السياسية امتعاضها من قرار اتخذته القيادة الحزبية بمنع الظهور الاعلامي في هذه الفترة للحديث عن استحقاق تشكيل الحكومة. وسألت المصادر: "لماذا نمنع من الحديث في الاعلام عند كل استحقاق؟ ولماذا نجبر على التزام الصمت والظهور بموقع الضعيف في وقت تساق الحملات ضدنا".واعتبرت المصادر ان هذه القرارات تسيء الى صورة الحزب وهي التي اوصلته الى ما هو عليه اليوم وادت الى تراجع شعبيته.-لدى سؤال شخصية نسائية عن إمكان توزيرها في الحكومة العتيدة بعد طرح اسمه علناً قالت "الحكي كلو بعدو كلام صحافي".وذكرت أن الأمور "ما زالت غير محسومة"، من دون أن تنفي أو تؤكد مسألة طرح اسمها فعلياً للوزارة أم لا.