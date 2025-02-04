تقنياً.. هذا ما فعله "حزب الله"

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تبيّن أن "حزب الله" أعاد مؤخراً استخدام أجهزة "لاسلكي" جرى توزيعها على عناصره الموزعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل بين العناصر علماً أنَّ الأجهزة الجديدة تختلف تماماً عن الأجهزة السابقة التي تم استخدامها وانفجرت خلال أيلول الماضي.كذلك، ظهر أنَّ "حزب الله" يعمل على تعزيز عناصره الأمنية في الضاحية من خلال نشر عناصر مراقبة ليلاً ونهاراً في مناطق مختلفة هناك.