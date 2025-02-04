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لبنان

الرئيس عون عرض مع صليبا وشقير الأوضاع الأمنية

Lebanon 24
04-02-2025 | 02:20
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا ونائبه العميد حسن شقير، وكان عرض للأوضاع الأمنية.
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