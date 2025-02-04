19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دويهي منتقداً سلام بقوة: قد امتنع عن منحه الثقة
Lebanon 24
04-02-2025
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار النائب ميشال دويهي إلى أن "خضنا معركة شرسة، أنا ورفاقي، لإيصال نواف سلام لرئاسة الحكومة، عن قناعة راسخة بأنه، بشخصيته وخبرته ونزاهته، يمتلك القدرة على الإسهام في تمهيد الطريق أمام خطاب القسم الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من اللبنانيين، وعلى المباشرة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها 1701 وقرار وقف إطلاق النار كما على أطلاق ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية.سعينا جاهدين لإيصال رئيس حكومة قادر على نقل لبنان إلى واقع أكثر استقراراً، عبر تشكيل حكومة جديدة تعيد الأمل والثقة بالدولة ومؤسساتها".
Advertisement
وقال في تصريح عبر "إكس": "غير أنني، وعلى المستوى الشخصي، لم أكن شريكاً في أي نقاش يتعلق بمعايير التأليف أو منهجيته، ولم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف في مقاربة ملف التوزير ولا بمسار التنازلات المتتالية تحت عناوين الواقعية السياسية أو البحث عن نيل ثقة المجلس النيابي. هذا موقفي، وهو لا يلزم أي طرف آخر، لا كتلتي النيابية ولا أي كتلة حليفة لنا".
وأضاف: "ومع ذلك، كنت مستعداً لتجاوز اعتبارات كثيرة خدمةً للمصلحة العامة، لو أن مسار التأليف كان يتجه نحو حكومة تلبّي طموحات اللبنانيين بحدها الادنى وتعيد بعضاً من ثقتهم المفقودة. لكن ما لا يمكنني القبول به، بأي شكل من الأشكال، هو ازدواجية المعايير وخصوصاً التسليم بتوزير مرشح الثنائي في وزارة المالية، وقبول الرئيس المكلّف بهذا الأمر وكأنه قدر محتوم".
وأشار إلى أنه "بما أنني ألتزم أمام اللبنانيين بمسؤوليتي بقول الحق والعمل وفقه، فإنني أدعوه إلى إعادة تصحيح المسار، فكل اللبنانيين ينتظرون منه أن ينجح في عملية التأليف، ولكن ضمن معايير إصلاحية واضحة. وفي حال لم نلمس تغييراً جوهرياً في مقاربة التشكيل، فإن قناعاتي التي دفعتني إلى المساهمة في تسميته، هي نفسها التي تمنعني من منح الثقة لحكومة يكون فيها وزير المالية محسوباً على الفريق الذي تسببت خياراته في تدمير حياة اللبنانيين".
وأكد أنه "حتى اللحظة، وإن بقيت التشكيلة كما نسمع، فلا حاجة لانتظار إعلانها، إو لبيانها الوزاري: لا ثقة بالمنهجية الحالية ولا ثقة بالمعايير الموضوعة ، والأهم من ذلك كله، لا ثقة بحكومة يشارك فيها فريق الثنائي بوزارة المالية فريق عمّق الانهيار وساهم بالفساد، وعقّد الحياة السياسية اللبنانية، وكان ولا يزال ممسكاً بمفاصل هذه الوزارة، فيما اللبنانيون ما زالوا يدفعون أثمان الانهيار الاقتصادي والكوارث والحروب التي خلّفها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
Lebanon 24
سرقت وثائق من لبنان تتعلّق به.. إسرائيل تسعى لاغتيال شخصيّة مهمّة هذه أبرز المعلومات عنها
08:52 | 2025-02-03
03/02/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
Lebanon 24
"ان شاء الله"... هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأوّل؟ إليكم ما كشفته
09:15 | 2025-02-03
03/02/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟
Lebanon 24
"سيدة" مطروحة لتكون "الوزير الشيعي الخامس".. من هي؟
13:33 | 2025-02-03
03/02/2025 01:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
Lebanon 24
تطوّر جديد في جريمة فاريا.. ضبط سيارة الجاني
12:51 | 2025-02-03
03/02/2025 12:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل القدر رزان جمال حديث المتابعين .. اليكم الفيديو الذي تصدر التريند
Lebanon 24
بطلة مسلسل القدر رزان جمال حديث المتابعين .. اليكم الفيديو الذي تصدر التريند
06:35 | 2025-02-03
03/02/2025 06:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-02-04
"DeepSeek" مقابل "ChatGPT": أيهما الخيار الأمثل للبنانيين؟
05:22 | 2025-02-04
محفوظ: تراجع الدور المحوري لسوريا في الإقليم يجعل مهمة الشرع صعبة
05:15 | 2025-02-04
العدوّ الإسرائيليّ أحرق منازل في جنوب لبنان
05:00 | 2025-02-04
اندماج "حزب الله" في الجيش.. هل هو وارد؟
04:39 | 2025-02-04
الرئيس عون لوفد نقابة المحامين في بيروت: أنتم الجناح المكمِّل لعمل القضاء
04:37 | 2025-02-04
الحواط: "تخبزوا بالأفراح"
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
04/02/2025 12:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
04/02/2025 12:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
04/02/2025 12:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24