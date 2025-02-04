الثلوج ستُلامس الـ 600 متر.. استعدوا لـ "أسيل" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام

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أعلنت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" أن لبنان على موعد مع العاصفة الثلجية "أسيل" كما أسمتها، وستكون الأولى لهذا العام، حيث ستلامس الثلوج ارتفاع 600 متر.وبحسب الصفحة، ستبدأ العاصفة ليل الثلاثاء 4 شباط، وتستمر لأيام عدة، يتبعها موجة صقيع قوية.وتحمل العاصفة الثلجية "أسيل" معها أمطارًا غزيرة جدًا، وعواصف رعدية، وتساقطًا لحبّات البرد.ويترافق ذلك مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، و رياح قوية باردة تصل سرعتها إلى ٩٥ كلم/س في بعض هباتها.أما الثلوج فسوف تلامس ارتفاع 600 متر شمالًا يومي الخميس والجمعة (٦ و ٧ شباط)، على شكل زخات ثلجية عند توفر الهطول.