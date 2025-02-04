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لبنان

حبشي: لحكومة من نفَس لقمان سليم

Lebanon 24
04-02-2025 | 02:37
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كتب النائب أنطوان حبشي على منصة "إكس": "لكي لا يبقى القضاء يدعي ضد مجهولٍ يعرفه الجميع، لا بد من حكومة من نَفس لقمان سليم. العدالة للبنان".
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